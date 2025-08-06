Kerem'den Fenerbahçe'ye mesaj var!

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna katmak için yoğun uğraş sarf ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertlilere transferiyle ilgili konuştu.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre 26 yaşındaki yıldız futbolcu yakın çevresine şunları söyledi:

"Hiçbir tepkiden korkmam, çekinmem. Fenerbahçe forması giyeceğim. Çok istiyorum. Taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla buluşmaya az kaldı. Çok yakında buluşacağız"

ÖZEL HABER



???????? "HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAM, FENERBAHÇE'YLE BULUŞMAMA AZ KALDI"



Kerem Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili yakın çevresine kullandığı ifadeler:



"Hiçbir tepkiden korkmam, çekinmem. Fenerbahçe forması giyeceğim. Çok istiyorum. Taraftarıyla,… pic.twitter.com/z7TwAJCF4V — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) August 6, 2025

'MOURİNHO İLE ÇALIŞMAK HEYECANLANDIRIYOR'

Gazeteci Ersin Düzen, Kerem Aktürkoğlu'nun "Mourinho ile çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum." dediğini söylemişti.

Benfica formasıyla geçen sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 42 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.

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