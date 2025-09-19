Kerem'e gönderme sanılmıştı! Yunus Akgün'ün gol sevinci açıklığa kavuştu

Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 kaybettiği maçta Yunus Akgün'ün attığı gol sonrası yaptığı sevinç tartışmalara yol açmıştı.

Yunus Akgün'ün Fenerbahçe'ye transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na, sarı lacivertli formayla çocukluk dönemindeki bir poza atıfta bulunarak gönderme yaptığı iddia edilmişti. Ancak milli oyuncunun gol sevincine ilham veren ismin Danimarka efsanesi Michael Laudrup olduğu ortaya çıktı.

NEO Spor Youtube kanalında maç sonu değerlendirmelerde bulunan gazeteci Serdar Ali Çelikler, program sırasında Yunus Akgün'ün yakın arkadaşına ulaşarak bu gol sevincini sordu. Kendisine gelen mesajı aktaran Çelikler, Yunus'un gol sevincinin Kerem Aktürkoğlu ile alakalı olmadığını tamamen Michael Laudrup'un 1998 Dünya Kupası'ndaki ikonik hareketini daha önceden konuşup yapmayı planladığını bunu Frankfurt karşısında attığı gol sonrası sevincine yansıttığını söyledi.