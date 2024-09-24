Kerem’e Portekiz’de övgü yağdı: Sanki sihirli bir değnek…

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’na Portekiz’de övgü yağdı. Benfica’nın deplasmanda Boavista’yı 3-0 mağlup ettiği maçta Kerem 2 asist yaparken gollerden birini Orkun Kökçü attı. Takıma geldiği günden itibaren attığı goller ve yaptığı asistlerle herkesi kendisine hayran bırakan Kerem Aktürkoğlu yine Portekiz basınında gündem oldu. Portekiz gazeteleri Kerem’in kaçırdığı gollere de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

GLOROSIO 1904: HOGWARTS BÜYÜSÜNÜ BESSA'YA TAŞIDI

"Aktürkoğlu, Hogwarts'ın büyüsünü Bessa'ya taşıdı. İlk yarıda tam anlamıyla 'alev alan' 17 numara, Benfica'nın ilk golü için Vangelis Pavlidis'e asist yaptı. Kerem ardından Orkun'un golünde de pası veren isimdi."

A BOLA: SANKİ SİHİRLİ BİR DEĞNEK...

"Harry Potter iki asistle büyüledi. Aktürkoğlu yine Kırmızılar'ın galibiyetinde belirleyici oldu ve bu kez iki gol atarak cömert bir rol oynadı. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, Harry Potter 59. dakikada büyük bir gol fırsatını kaçırdı. Golü atabilirdi, her şeyi yapabilirdi! Ancak cesaretini kaybetmedi ve 63. dakikada Boavista'nın hızlı atağını etkisiz hale getirmek için Benfica'nın son adamı olarak savunma görevine çıktı. Sahadan yorgun bir şekilde ayrıldı."