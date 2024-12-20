Kerem’in değerindeki artış dudak uçuklattı. Benfica’da harikalar yaratıyor

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Kerem’in değerindeki artış dudak uçuklattı. Benfica’da harikalar yaratıyor

Benfica’da harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu Portekizli taraftarların sevgilisi oldu. Milli yıldızın Portekiz’de geçirdiği dönemde değerindeki artış ise dudak uçuklattı.

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu oynadığı futbolla Portekiz’de neredeyse her hafta manşetleri süslüyor. Milli yıldız, Okun Kökçü ile birlikte Portekizli taraftarların sevgilisi oldu. Attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının galibiyetlerinde katısı olan yıldız oyuncu değerini katladı.

Portekiz devine 12 milyon euro bonservisle transfer olan Kerem’in güncel değeri 25 milyon euroya yükseldi. O dönemki güncel değeri 15 milyon euro olan yıldız oyuncunun bonservisi, Portekiz’de geçirdiği sürede yüzde 40 artış gösterdi. Öte yandan Kerem, Galatasaray’a geldiği günden bu yana ise değerini yüzde 125 artırarak önemli bir başarıya imza attı. Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılılara 200 bin euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica’da çıktığı 18 maçta 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

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