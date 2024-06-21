Kereste atölyesinde korkutan yangın

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde yer alan Gümüşlü Sokak'taki bir kereste atölyesinde yangın çıktı.

Olay, öğle saatlerinde 12.30 civarında gerçekleşti. Atölyenin bitişiğindeki odun ve kereste yığınlarının, belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın başladı.

Dumanlar gökyüzünü kapladığında, fabrikadaki işçiler durumu yetkililere bildirdi ve bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak ve işçilerin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

İşçiler, alevlerin arasında kalan sağlam malzemeleri iş makineleriyle güvenli bir alana taşıdı.

İtfaiyenin yangını söndürmesinin ardından soğutma işlemleri yapıldı.

Yangının neden çıktığına dair soruşturma sürüyor.