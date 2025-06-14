Kereste devi 18 Haziran'da fişi çekiyor: Onlarca çalışan işinden olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Kereste devi 18 Haziran'da fişi çekiyor: Onlarca çalışan işinden olacak

Kanada’nın en büyük orman ürünleri şirketlerinden biri olan Western Forest Products, Chemainus’taki üretimi süresiz askıya alıyor. Gerekçe ise odun tedariki sıkıntısı ve artan ABD vergileri.

Western Forest Products, Vancouver Adası'ndaki Chemainus testerehanesinde üretimi 18 Haziran'da durduracağını açıkladı. Şirket, bu kararın ardında düşen kereste talebi, yükselen ABD yumuşak ağaç vergileri ve uygun odun tedarikindeki ciddi sıkıntıların olduğunu bildirdi. Alınan bu kararla birlikte yaklaşık 150 işçinin işine süresiz ara verilecek.

Western Forest Products İletişim Direktörü Babita Khunkhun, şirketin diğer tesislerinin faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Ancak Chemainus’taki üretimin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda bir tarih verilmedi. Belediye Başkanı Rob Douglas, durumun kendisine önce 55 işçinin işten çıkarılacağı şeklinde bildirildiğini ancak sonrasında rakamın 150’ye yükseldiğini söyledi. Douglas, “Bu kronik odun erişimi sorunu yıllardır gündemde. Şirketin önemli bir vergi mükellefi ve işveren olarak bölgemizdeki etkisi büyük” dedi.

Sendika Başkanı Brian Butler, üretim izni almakta yaşanan gecikmelerin sektörde genel bir sorun olduğunu vurgularken, ormancılık bakanı Ravi Parmar da işçilerin yanında olduklarını belirtti. Western Forest Products, geçen sonbaharda da benzer nedenlerle üretimini düşürmüştü.

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