Kereste fabrikası alev alev yanıyor

Samsun’da bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı.

aw539519-07.jpg

Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Fabrikanın alev topuna döndüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

aw539519-01.jpg

Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

aw539519-06.jpg

Kısa sürede büyüyen alevler gökyüzünü kaplarken, bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

aw539519-02.jpg

