Kereste fabrikası alevlere teslim oldu

Yangın, saat 21.00 civarında Akınlar Mahallesi’ndeki kereste fabrikasında gerçekleşti. Fabrikanın malzeme ambarında başlayan yangın, kısa zamanda kerestelerin yer aldığı bölgeye sıçradı. Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay mahalline çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Görevliler yangına müdahale etti. İlk tespitlere göre yangında can kaybı yaşanmazken, yangın yaklaşık 1 buçuk saatlik uğraş sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin saptanması için inceleme başlatıldı.