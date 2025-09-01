Kereste fabrikası alevlere teslim oldu

Kaynak: DHA
Kereste fabrikası alevlere teslim oldu

Düzce’de, kereste fabrikasında çıkan alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle denetim altına alındı.

Yangın, saat 21.00 civarında Akınlar Mahallesi’ndeki kereste fabrikasında gerçekleşti. Fabrikanın malzeme ambarında başlayan yangın, kısa zamanda kerestelerin yer aldığı bölgeye sıçradı. Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay mahalline çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Görevliler yangına müdahale etti. İlk tespitlere göre yangında can kaybı yaşanmazken, yangın yaklaşık 1 buçuk saatlik uğraş sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin saptanması için inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Koca TIR otomobili önüne kattı
Koca TIR otomobili önüne kattı
Adana Demirspor Başkanı istifa etti
Adana Demirspor Başkanı istifa etti
Marco Asensio, İstanbul'a geldi
Marco Asensio, İstanbul'a geldi
İstanbul'da balıkçılık av sezonu açıldı
İstanbul'da balıkçılık av sezonu açıldı
Kereste fabrikası alevlere teslim oldu
Kereste fabrikası alevlere teslim oldu