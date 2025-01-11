Kereste fabrikasını silahla basan saldırgan yakalandı

Kaynak: İHA
Kereste fabrikasını silahla basan saldırgan yakalandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir kereste fabrikasında iş yeri sahibine silah çeken saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir kereste fabrikasında iş yeri sahibine silah çeken saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.

Akyurt ilçesindeki kereste fabrikasına giden M.O.A. isimli şahıs, iş yeri sahibi Y.E.Y. ile tartışmış ardından silahını çıkartarak tetiğe basmış ancak silah tutukluk yapmıştı. M.O.A., etrafa zarar verdikten sonra fabrikadan ayrılmıştı. Olayın ardından polis saldırganın yakalanması için çalışma başlatmıştı ancak Y.E.Y. şikayetçi olmamıştı.

Toplam 6 suç kaydı olan ve yağma, gasp, mala zarar verme suçlarından firari olarak aranan M.O.A isimli şahıs, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde Altındağ ilçesi Seyfi Demirsoy Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan şahsın işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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