Kereste fiyatları zirveden döndü

Kuzey Amerika kereste piyasasında fiyatlar yönünü aşağı çevirdi. Bin tahtalık ölçü biriminde fiyatlar 1 Ağustos'ta 695,5 dolara ulaşarak Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüşken, takip eden günlerde 670 doların altına geriledi. Bu düşüş, ABD'de yaz aylarında yavaşlayan yeni konut inşaatı faaliyetlerinin ve sınırlı da olsa sıkılaşan arzın etkisiyle şekillendi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Haziran ayında tek ailelik konut inşaatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 oranında düştü. İnşaat tamamlanmaları da Mayıs ayına kıyasla %15 geriledi. Buna karşılık, kereste üreticileri düşük kapasite kullanımıyla üretim yapmayı sürdürdü. ABD'deki kereste fabrikalarında kapasite kullanım oranı %64 seviyesinde kalırken, bu oran piyasadaki yapısal arz fazlasına işaret ediyor.

KANADA, ALTERNATİF PAZAR ARAYIŞINDA

Kereste piyasasındaki bu dalgalanmanın bir diğer boyutu ise ticaret politikalarından kaynaklanıyor. ABD'nin Kanada'dan yapılan kereste ithalatına uyguladığı vergi oranları %20'nin üzerine çıktı. Önümüzdeki aylarda bu oranın %30'u aşması bekleniyor. Bu ağır vergi yükü, Kanada’nın geleneksel ihracat rotalarını altüst etti.

Kanadalı üreticiler ise karşı hamle olarak ihracatlarını alternatif pazarlara yönlendirmeye başladı. Bu yönelme, bölgesel arzı azaltarak fiyatları yukarı yönlü desteklemektense, genel fiyat baskısını sınırlayan bir etki yarattı.

Kanada hükümeti ise sektöre destek amacıyla 1,2 milyar Kanada dolarlık bir teşvik paketi açıkladı. Yapılan resmi açıklamada bu yardımın amacının “ülke içi üretimi istikrara kavuşturmak ve sektör üzerindeki baskıyı azaltmak” olduğu vurgulandı.

Bu gelişmeler, kereste piyasasında kısa vadede fiyat oynaklığının süreceğine, orta vadede ise Kuzey Amerika’da tedarik zincirlerinin yeniden şekilleneceğine işaret ediyor. Türkiye'deki mobilya ve yapı sektörü açısından da, ithal kerestede maliyet dengesinin yıl sonuna kadar dalgalı bir seyir izlemesi muhtemel görünüyor.