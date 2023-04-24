Kereviz çorbası nasıl yapılır? Kereviz çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Yemek programlarında yapılışını sıkça gördüğümüz kereviz çorbasının tarifini ve kereviz çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, kereviz çorbası nasıl yapılır? Kereviz çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Kereviz çorbası nasıl yapılır? Kereviz çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Soğuk kış aylarının vazgeçilmez çorbası kereviz çorbasının tarifi sık sık araştırılıyor. Kereviz çorbası yapmak isteyenler için kereviz çorbası tarifini ve kereviz çorbasının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, kereviz çorbası nasıl yapılır? Kereviz çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte kereviz çorbasının tarifi..

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KEREVİZ ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 1 adet kereviz

- 1 adet orta boy patates

- 1 adet havuç

- Kerevizin yaprakları(benim kerevizimde yoktu ama lezzet acısından mutlaka konulmalı)

- 1 litre sıcak su (1 bardak tavuk suyu bulyon ekleyebilirsiniz, isteğe bağlı ama tavsiye ederim lezzet katıyor)

Terbiyesi için;

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 çay bardağı su

- 2 yemek kaşığı un

Üzeri için;

- 1 tatlı kaşığı tereyağı

KEREVİZ ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

- Kereviz, havuç ve patatesleri soyun ve kare halinde doğrayın.

- Kerevizin yaprakları iyice yıkayın, küçük küçük doğrayın.

- Düdüklüye tavuk suyunu ekleyip 10 dakika haşlayın.

- 2 kaşık un, su ve yumurta ile terbiyesini yapın.

- Kaynayan sudan bir kaşık alın ve karıştırın, ve çorbaya koyup karıştırın.

- 1 tatlı kaşığı tereyağ, tuz ve maydanoz koyup 5-10 dakika kaynatıp ocağı kapatın.

- Limon ve karabiberle servis yapabilirsiniz.

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