Kereviz kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Son yıllarda sağlıklı beslenme alışkanlıkları arasında popülerleşen bir sebze olan kereviz, genellikle kalp sağlığından sindirim sistemine kadar pek çok faydasıyla biliniyor.

Kereviz, düşük kalorili, lif bakımından zengin bir sebze olarak bilinir ve özellikle diyabet hastaları için sağlıklı bir alternatif olarak önerilir. İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde vücuda pek çok fayda sağladığı bilinen kereviz, kan şekeri üzerinde de bazı olumlu etkiler oluşturabilir.

Ancak, bu etkilerin hızla gözlemlenip gözlemlenmediği ve kerevizin kan şekerini "dakikalar içinde" düşürüp düşürmediği konusunda uzman görüşleri farklılık gösterdi.

Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Kara, kereviz ve kan şekeri ilişkisini şu şekilde açıkladı:

"Kereviz, düşük glisemik indeksine sahip bir sebze olduğundan, kan şekerini hızla yükseltmez. Ayrıca, içeriğindeki lifler ve antioksidanlar, kan şekerinin daha dengeli bir şekilde yükselmesini sağlar. Ancak, kan şekerini 'dakikalar içinde' düşürme etkisi, kişiden kişiye değişir. Kereviz tek başına bir tedavi aracı olarak kullanılmamalıdır. Diyabet hastalarının kan şekerini kontrol altına alabilmek için daha kapsamlı bir tedavi ve diyet programı gereklidir."

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KEREVİZİN KAN ŞEKERİNE ETKİSİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Son yıllarda yapılan bazı bilimsel çalışmalar, kerevizin kan şekeri üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini gösterdi.

Journal of Food Science and Technology dergisinde yayımlanan bir araştırma, kerevizde bulunan "flavonoid" ve "fenolik bileşikler" gibi bileşenlerin kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Bu bileşiklerin, vücutta insülin duyarlılığını artırarak, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Diyabet ve Beslenme Uzmanı Dr. Emre Özdemir, kerevizin kan şekeri yönetimi üzerindeki potansiyel faydalarını şu şekilde değerlendirdi:

"Kerevizin içerdiği lif, vitamin ve mineraller, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve bu da kan şekerinin daha dengeli olmasına katkı sağlar.

Kerevizin kan şekerini hızla düşürdüğü iddialarına dair somut bir bilimsel kanıt bulunmamakta. Ancak, kereviz gibi düşük glisemik indeksli sebzelerin diyabet hastaları için faydalı olabileceği, kan şekerini daha dengeli tutabileceği ve insülin direncini azaltabileceği bilinmektedir. Kereviz, aynı zamanda vücutta iltihaplanmayı azaltan ve kalp sağlığını destekleyen bileşikler içerir. Bu nedenle, dengeli bir diyette yer alan kereviz, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir, ancak bunun için zaman gereklidir."

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Kereviz, kan şekerini hızla düşüren bir sebze değildir. Ancak, sağlıklı bir diyette yer alan ve kan şekerini daha dengeli tutmaya yardımcı olan besinlerden biri.

Diyabet hastalarının, kereviz gibi düşük glisemik indeksli sebzeleri diyetlerine dahil etmeleri faydalı olabilir, ancak bu tür gıdaların tek başına tedavi amaçlı kullanılmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, tedavi sürecinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

İç Hastalıkları ve Diyabet Uzmanı Dr. Elif Cengiz, şu açıklamayı yaptı:

"Kereviz gibi düşük glisemik indeksli sebzeler, kan şekerinin yavaş ve dengeli bir şekilde yükselmesine yardımcı olur. Ancak, bu tür besinlerin, bireysel olarak kan şekerini dakikalar içinde düşürme gibi bir etkisi yoktur. Diyabet hastalarının kan şekerini kontrol altına alabilmesi için, dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve gerektiğinde ilaç tedavisi gerekmekte."

KEREVİZ KAN ŞEKERİNİ HIZLA DÜŞÜRÜR MÜ?

Kerevizin kan şekerini hızla düşürme etkisi hakkında yapılan iddialar, bilimsel olarak desteklenmemekte. Ancak, kereviz gibi düşük glisemik indeksli ve lif açısından zengin sebzeler, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Sağlıklı bir diyette yer alan kereviz, kan şekerinin dengede tutulmasına katkı sağlayabilir.

Diyabet hastalarının, bu tür gıdaları bir tedavi aracı olarak kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiği unutulmaması vurgulandı.