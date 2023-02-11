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Kerevizin faydaları neler? Kereviz nelere iyi gelir?

Kereviz potasyum ve kalsiyum olmak üzere pek çok sayıda vitamin ve mineral içermektedir. Uzmanlar kerevizi faydaları nedeniyle kereviz tüketimini tavsiye ediyor. Peki, kerevizin faydaları neler? Kereviz nelere iyi gelir?

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 16:26
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Kerevizin faydaları neler? Kereviz nelere iyi gelir?

Kerevizin faydaları neler? Kereviz nelere iyi gelir?
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Kereviz yüksek su içeriğine sahip bir sebze olup pek çok faydası mevcuttur. Uzmanlar kereviz tüketimini öneriyor. Peki, Kerevizin faydaları neler? Kereviz nelere iyi gelir?

Kereviz yüksek su içeriğine sahip olmasına rağmen, kalp sağlığı için önemli olan potasyum ve kalsiyum da dahil olmak üzere çok sayıda vitamin ve mineral içerir. Ayrıca, her ikisi de kırmızı kan hücrelerinin oluşumu ve etkili kan pıhtılaşması için gerekli olan folat ve K vitamini içerir.

Kereviz aynı zamanda kardiyovasküler sistem üzerinde anti-enflamatuar ve koruyucu etkileri olan flavonoidler adı verilen iyi bir koruyucu bitki bileşikleri kaynağıdır. Kereviz gibi lifli gıdalarda yüksek diyetler, daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkilidir.

KEREVİZİN FAYDALARI NELER?

-Kereviz, sindirim işlevi için önemli olan hem çözünür hem de çözünmez lif için iyi bir kaynaktır. Kereviz özü kullanılarak 2010 yılında yapılan bir hayvan çalışması, bitki besin içeriğinin sindirim mukozasını korumak için yararlı olabileceğini ve sonuç olarak mide ülserlerine karşı koruyabileceğini öne sürdü.

-İltihap önleyici özelliklere sahip bitki bileşikleri açısından zengin olan kereviz, artrit gibi kronik iltihaplı durumları olanlar için yararlı bir katkı olabilir.

-2017 yılında yapılan bir hayvan araştırması, kereviz özünün yaşlanma ve depresyonla ilişkili bilişsel işlevi iyileştirdiğini ortaya koydu. Benzer şekilde, kereviz özünün nöroprotektif faydalarına bakan bir çalışma, demans ve Alzheimer'lı katılımcılarda olumlu sonuçlar verdi.

-Düşük glisemik indeksi (GI) ve yüksek lif içeriği ile kereviz, kan şekeri seviyelerini izlemesi gereken kişiler için yararlıdır. Çalışmalar ayrıca kan şekeri düzeylerini düşürmede etkili olabileceğini düşündürmektedir.

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