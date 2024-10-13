Kerim Bahadır'dan Acun Ilıcalı'ya olay gönderme! Sen şeyhinin eteklerinde...

Kerim Bahadır, ''Sen, şeyhinin eteklerinde dolanırken, Galatasaray UEFA kupası için koşturuyordu'' sözleriyle Ilıcalı'ya Adnan Oktar göndermesinde bulundu.

Acun Ilıcalı bir basın toplantısında TFF ve MHK içinde Galatasaray'ı destekleyen bir yapı olduğunu ileri sürmüştü.

ACUN ILICALI’YI TOPA TUTTU

Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi ve Avukat Kerim Bahadır, Acun Ilıcalı'yı bu sözleri nedeniyle topa tuttu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta yaptığı bir basın toplantısında, "TFF adaleti getireceğini söylüyor. Burada bir yapı var, belgeler ortada" ifadelerini kullanmıştı. Ilıcalı, son yaptığı açıklamada ise, "Biz burada yapıyı yıkacağız. Hata yapan gidecek. Sistem bu. Ben polis değilim, bir şeyi araştırmak zorunda değilim. Bu sistem söyle yıkılır. Yapamayan gidecek. Düzelmiyorsa da bunun sonu mutlaka yabancı hakem olacak. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz" ifadelerini kullanarak TFF ve MHK içinde Galatasaray'ı destekleyen bir yapı olduğunu söylemişti.

KERİM BAHADIR'DAN ACUN ILICALI'YA ADNAN OKTAR GÖNDERMESİ

Kerim Bahadır, Acun Ilıcalı'ya Galatasaray'ı hedef alan sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Kerim Bahadır, şu ifadeleri kullandı:

"Televizyon televizyon dolaşıp, kulübümüzü ve yöneticilerimizi hedef alan rakip kulübün Asbaşkanı'na (Acun Ilıcalı) diyorum ki; Sen, şeyhinin eteklerinde dolanırken, Galatasaray UEFA kupası için koşturuyordu. Galatasaray ağır taştır."