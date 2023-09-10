Kerim ne demek? Kerim isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Kerim son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Kerim ne demek? Kerim isminin anlamı nedir?

Kerim ne demek? Kerim isminin anlamı nedir?

Kerim adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Kerim isminin anlamını araştırıyor. Peki, Kerim ne demek? Kerim isminin anlamı nedir?

KERİM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Kerim ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Soylu.

- Allah'ın adlarından biri.

- Eli açık, cömert.

KERİM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Kerim ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Kerim adını koymak caizdir.

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