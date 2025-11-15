

Kerim Sabancı'nın, yengesi Nazlı Sabancı'nın yakın arkadaşı olan Melis Çatak ile Bebek'te üyelikle girilen bir kulüpte tanıştığı ve son aylarda bir ilişki yaşadığı iddia edilmişti.



Çatak, hakkında çıkan aşk iddialarına bir süre sessiz kalmayı tercih etti ancak yaptığı son soru-cevap paylaşımı iddialara da son noktayı koydu.

Melis Çatak "Hayatında biri var mı?" sorusuna, "Uzun zamandır ilişkim yok. Kendime ve işime odaklandığım, çok keyifli ve huzurlu bir dönemden geçiyorum" cevabını vererek Kerim Sabancı ile çıkan aşk iddialarını reddetmiş oldu.