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Kerim selim Altınok kardeşler 40. sanat yılında konser verdi

Türkiye'nin sayılı mandolinistleri arasında yer alan Selim Altınok ile gitarist ve solist Kerim Altınok, "40. Sanat Yılı Konseri"nde sahne aldı. Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şubesince düzenlenen etkinlik, Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 16:10
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Kerim selim Altınok kardeşler 40. sanat yılında konser verdi

Kerim selim Altınok kardeşler 40. sanat yılında konser verdi
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AA

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Selim Altınok, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Müzik bir aşk, sanat aşkı. Bu bizim içimizde tutku. Çok küçük yaşlarda başladı. Aslında 50 yıl doldu diyebilirim. Biz 1980'li yılların başında Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk defa sahneye çıkmıştık. Aynı zamanda o sene ben keman hocam Semahattin Cem ile tanışmıştım, başlangıcı orası kabul ediyoruz." dedi.

Selim Altınok, üniversite yıllarında çok sesli koro çalışması yaptıklarını ve konservatuvarda 3 yıl şan bölümünde okuduklarını vurgulayarak, kendilerini yetiştiren hocalara teşekkür borçlu olduklarını söyledi.

Hayata gelmiş olmanın önemine dikkati çeken Kerim Altınok, "Nefes almak ayrıcalık. Görme engeli, empati yaptığınızda belki çok zor bir engel gibi gözükür ama biz o şekilde hissetmiyoruz. Yaşımız altmışa yaklaşıyor. İkimizi toplayınca yaşımız 100'ü çoktan geçti. Ona rağmen her sabah büyük bir heyecanla 'Bugün bizim için yeni bir gün. Her yeni gün bizim için bir ışıktır.' diyoruz. Bizim ışıklarımız içimizde yanıyor. Bunu bize sağlayan sanat." değerlendirmesinde bulundu.

Kerim ve Selim Altınok kardeşlerin belgeselinin gösterimiyle başlayan etkinlikte, Hakan Ceyhan Empati Dans Topluluğu ve Azeri Halk Dansları da sahne aldı. Konserde ayrıca solistler Buğra Kurtuluş, Sevda Yılmaz Bozbey, Hülya Çubuk ve Derya Aksüt müzikseverlerin karşısına çıktı.

 

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﻿Kerim selim Altınok kardeşler 40. sanat yılında konser verdi
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