Kerim Ülker, Dünya ile yollarını ayırdı

Türkiye’de en fazla ödül alan ekonomi yazar olarak bilinen Dünya gazetesi yazarı ve haber koordinatörü Kerim Ülker'den ayrılık açıklaması geldi.

MedyaRadar'da yer alan habere göre Kerim Ülker, ayrılık kararını "9 yıllık bu güzel heyecanın sonuna geldik... Bana yazma keyfini ve şansını veren herkese, çalışma arkadaşlarıma, biriktirdiğim dostlarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadeleri ile duyurdu.

"9 YIL, 7 ÖZEL ÖDÜLÜ GETİRDİ"

Ülker, ayrılık kararını şu sözlerle açıkladı:

"9 yıl önce; yine yaz ortasında Dünya Gazetesi’ne adım attım…

O heyecanı hala unutmuş değilim.

Türk ekonomi gazeteciliğinin okulundaydım çünkü…

Nezih Demirkent’in okulunda…

Aradan geçen sürede “DÜNYA okuyun, dünyadan haberiniz olsun” diyerek 4 bine yakın özel haberle süslediğim 9 yıl, 7 özel ödülü getirdi.

Tarifi imkanız heyecanla hem de…

Her bir haberin sunduğu haz; öylesine doyumsuzdu ki…

Sanki ilk kez yazı yazıyormuşum gibi hissettim çoğu zaman…

Her güzelliğin bittiği, yeni güzelliklerin başlayacağı günler olur.

Bugün de öyle bir gün benim için.

9 yıllık bu güzel heyecanın sonuna geldik...

Bana yazma keyfini ve şansını veren herkese, çalışma arkadaşlarıma, biriktirdiğim dostlarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Yolumuz her daim açık olsun…

DÜNYA okumaya,

Dünyadan haberdar olmaya devam edeceğiz…

(Çok yakında görüşmek üzere...)"