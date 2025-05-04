Kerimcan Durmaz cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı! Ayakkabı bağcıklarımı almasalardı…

Kaynak: Haber Merkezi
Kerimcan Durmaz cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı! Ayakkabı bağcıklarımı almasalardı…

Yasa dışı bahis sitesi reklamı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılıp tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Malta’da verdiği konser sırasında, sahne arkasındaki LED ekrana yansıtılan yasa dışı bahis sitesi reklamı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yaşadıklarını ilk kez anlattı.

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Cezaevine yaşadıklarını bir video çekerek anlatan Durmaz tek kişilik bir hücrede kaldığını anlattı. Çok ağladığını söyleyen sosyal medya fenomeni "Hiç hak etmiyordum yani orada olmayı gardiyanlar bile bana diyordu ki senin burada ne işin var falan diye beni karşıladılar" ifadelerini kullandı.

"AYAKKABI BAĞCIKLARIMI ALMASALARDI KENDİMİ ASMIŞTIM”

Kerimcan Durmaz açıklamasının devamında ise "Hiç yakışmadım, kendime de yakıştırmadım orada olmayı ama bilmiyorum ya çok kötüydü arkadaşlar gerçekten çok kötüydü yani hiç yaşamak istemediğim şeylerdi ama 15. günde artık böyle o kadar karamsarlığa ve böyle ne olacağını bilmediğim bir dönemdeydim ki ayakkabı bağcıklarımı almasalardı hani kendimi asmıştım yani hani öyle bir psikolojik sıkıntı içerisindeydim..." dedi.

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“NE BİR ZORBALIĞA UĞRADIM NE DE PSİKOLOJİK BİR ŞİDDETE”

Kerimcan çok ağlaığından söz ederken şunları söyledi:

"Gardiyanlar diyordu ki; 'ağlama ya ne olacak niye ağlıyorsun ne yaptın sen?' falan onlar bile beni sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Sağ olsunlar ya o kadar iyi insanlardı ki hepsine gidip sarılmak istiyorum. Ne bir zorbalığa uğradım ne bir psikolojik şiddete uğradım."

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