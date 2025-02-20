Bahis reklamı iddiasıyla tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz hakkında karar çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsi istemiyle açılan dava kapsamında bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tahliye edildi.

Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma neticesinde, Kerimcan Durmaz'ın "Yasa dışı bahse teşvik" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. İddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Suçtan zarar gören sıfatıyla yer alıyordu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kerimcan Durmaz bugün İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Kerimcan Durmaz, avukatları katıldı. Durmaz'ı destek için yakın arkadaşı Samet Liçina, ailesi de adliyeye geldi. Savunma yapan Durmaz aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirterek, "Menajerim tarafından bir telefon aldım Malta'da konser teklifi geldiğini söyledi. Ben de daha önce gitmediğim için kabul ettim. YouTube için içerik üretebileceğimi düşündüğümden arkadaşım Samet ile gittim" şeklinde konuştu.

Savunmasının devamında, mekanın çok kalabalık olduğunu, içerisinde sahne arka plana yansıtılacak "Kerimcan Durmaz" logolu flash belleği verdiğini ifade ederek "Sahnedeyken arkamda yasa dışı bahis reklamı verilmiş. Bunu sahneden indikten sonra sosyal medyadaki paylaşımlarda gördüm.

Kendi sosyal medyamda bu görüntüyü paylaşmamaya dikkat ettim" dedi. Normal şartlarda sahne performanslarına ekibi ile birlikte gittiğini, ancak vizeleri olmadığı için arkadaşıyla tek başına gitmek zorunda kaldığını söyleyerek "Eğer ekibim orada olsaydı bunu fark edip beni sahneden indirirlerdi ancak tek başımaydım. Casinolar ile alakalı söylediğim, sahnedeyken şampanyalar geliyor o gün istediğim marka gelmemişti. Omu söylediğim bir anda ama video kesilerek kullanılmış. Bu sözlerimle yasa dışı bahis yaptığıma inanmıyorum. Söylemlerim de yasa dışı bahisle alakası yoktur" dedi.

"ÜZERİME ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Durmaz, performans esnasında arkasını dönme sebebinin şampanyayı getiren garsona teşekkür etmek için olduğunu, kabin içerisinde olduğu için dönüp baksa dahi arkadaki reklamı görmesinin imkansız olduğunu ileri sürdü. Durmaz, "Sahnede çok fazla dans ediyorum, şarkı söylüyorum çok yorulmuştum. Hayatım boyunca ne yasa duşu bahis oynadım ne de reklamını yaptım. Böyle bir şey ile suçlanmaktan dolayı çok üzgünüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Avukatım aracılığıyla rızam ve bilgim olmadığı için suç duyurusunda bulundum" diyerek tahliyesini ve beraatını talep etti.

MENAJERİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Dosya kapsamında Kerimcan Durmaz'ın 7 yıllık menajeri Tayfun Fişek tanık olarak dinlendi. İfadesinde, "Tüm süreci ben organize ederim. Vizem bittiği için gidemedim. Orada olsaydım müdahale ederdim. Oradaki organizasyonu yapan mı, mülk sahibi mi bilmiyorum kısa sürede işgüzarlık yapmış. Bilgi sahibi olmadığımız için müdahale edemedik. Talihsizlikle karşı karışıya kaldık" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Ardından Durmaz'ın avukatları savunma yaparak müvekkillerinin bu süreçte maddi zarara uğradığını kaydederek tahliyesini ve beraatını talep etti. Duruşma savcısı, delillerin toplanmış olması nedeniyle tahliyesine karar verilmesini talep etti. Söz verilen Durmaz "Teşekkür ediyorum" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Durmaz'ın tahliyesine karar verdi. Durmaz ve yakınları sevinç gözyaşları döktü.