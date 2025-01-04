Kerimcan Durmaz için 'yasa dışı bahis reklamı' iddiası!

Düzenleme: Kaynak: Mynet

Bir bahis skandalı daha gündeme bomba gibi düştü. Kerimcan Durmaz için 'yasa dışı bahis reklamı' iddiası var. Konser görüntüleri için Başsavcılık soruşturma başlattı.

Ünlü camiasından Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’den sonra Kerimcan Durmaz’ın da ismi bahis skandalına karıştı.

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Durmaz'ın da yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde dj olarak sahne aldığı iddia edildi. Söz konusu konser görüntülerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı.

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Kerimcan Durmaz'ın sahne aldığı sırada arkasında bulunan dev ekranda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yer aldığı görüldü.

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Söz konusu yasa dışı bahis sitesinin reklamının çıktığı anda sahnede bulunan Durmaz'ın "Hani bir şeyler geliyor diyorlardı buralara, ne oldu? Hani casinolar bir şeyler" dediği duyulurken, ardından arkasındaki dansçılarla dans ettiği g​​​​​​​örülüyor.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tarih bilinmiyor, görüntülerin Malta'da çekildiği iddia ediliyor. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı.

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