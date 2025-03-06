Kerimcan Durmaz'dan günler sonra dikkat çeken paylaşım! Yasa dışı bahisten tutuklanmıştı

“Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği” iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz geçtiğimiz gün serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu”na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. 7 Ocak’ta gözaltına alınan Durmaz, 8 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Fenomen hakkında, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti. Kerimcan Durmaz ilk görüşmede tahliye oldu.

İyileşmesi için zamana ihtiyacı olduğunu belirten sosyal medya fenomeninden günler sonra yeni paylaşım geldi. Paylaşımdaki kitap detayı dikkat çekti.

Ünlü fenomen Caner Yaman'ın 'İyileşmek' isimli kitabını paylaştı.