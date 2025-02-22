Kerimcan Durmaz'dan tahliye sonrası itiraf! İlk kez konuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

8 Ocak'ta tutuklanan ve 20 Şubat'ta tahliye edilen ünlü fenomen Kerimcan Durmaz takipçileri ile bir mesaj paylaştı. Kerimcan Durmaz konuşmasında yaşadığı sürecin kendisini etkilediğini de itiraf etti.

Malta’da verdiği konser sırasında, sahne arkasındaki LED ekrana yansıtılan yasa dışı bahis sitesi reklamı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 8 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Bahis reklamı iddiasıyla tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz hakkında karar çıktıBahis reklamı iddiasıyla tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz hakkında karar çıktı

Dün tahliye edilen Durmaz'dan bugün ilk açıklama geldi.

Sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği belirtilerek, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti. Hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz, tahliyesine karar verilmişti.

Sondakika... Kerimcan Durmaz soruşturmasında flaş gelişme! İstenen ceza belli olduSondakika... Kerimcan Durmaz soruşturmasında flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu

Tahliyesinin ardından, Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama geldi.

kerimcan.jpg

Kerimcan Durmaz, "Selamlar. Benim yüzüm biraz gülüyor. Biraz hasret giderdik bizimkilerle. Annem, babam, arkadaşlarım, ablalarımla. İnanılmaz bir özlem içerisindeydim herkese karşı. Dün geceden beri ayrılamadık. Kopamıyoruz. Size de çıktığımı iyi olduğumu duyurmak için paylaşım yapmak istedim" dedi.

"BU SÜRECİN BENDEN GÖTÜRDÜĞÜ ÇOK ŞEY OLDU"

Durmaz, "Bu sürecin benden götürdüğü ve bana getirdiği çok şey oldu. Getirdiklerini konuşmak için önce götürdüklerini tedavi etmem lazım. Biraz zamana ihtiyacım var" diye konuştu.

Son Haberler
Kerimcan Durmaz'dan tahliye sonrası itiraf! İlk kez konuştu
Kerimcan Durmaz'dan tahliye sonrası itiraf! İlk kez konuştu
Vergiyi Kimden Alacaksın?
Vergiyi Kimden Alacaksın?
Mutlak Güç “Güç” Değildir
Mutlak Güç “Güç” Değildir
Saray muhakemeleri usul kanunu
Saray muhakemeleri usul kanunu
Yaşlanıyor muşuz
Yaşlanıyor muşuz