Kerimcan Durmaz'dan tahliye sonrası itiraf! İlk kez konuştu

Malta’da verdiği konser sırasında, sahne arkasındaki LED ekrana yansıtılan yasa dışı bahis sitesi reklamı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 8 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Bahis reklamı iddiasıyla tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz hakkında karar çıktı

Dün tahliye edilen Durmaz'dan bugün ilk açıklama geldi.

Sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği belirtilerek, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti. Hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz, tahliyesine karar verilmişti.

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Tahliyesinin ardından, Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama geldi.

Kerimcan Durmaz, "Selamlar. Benim yüzüm biraz gülüyor. Biraz hasret giderdik bizimkilerle. Annem, babam, arkadaşlarım, ablalarımla. İnanılmaz bir özlem içerisindeydim herkese karşı. Dün geceden beri ayrılamadık. Kopamıyoruz. Size de çıktığımı iyi olduğumu duyurmak için paylaşım yapmak istedim" dedi.

"BU SÜRECİN BENDEN GÖTÜRDÜĞÜ ÇOK ŞEY OLDU"

Durmaz, "Bu sürecin benden götürdüğü ve bana getirdiği çok şey oldu. Getirdiklerini konuşmak için önce götürdüklerini tedavi etmem lazım. Biraz zamana ihtiyacım var" diye konuştu.