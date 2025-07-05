Kerimcan Durmaz’ın yeni şarkısı tartışma yarattı! Kullanıcılar zamanlamayı yanlış buldu

Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle 1,5 ay tutuklu kalan Kerimcan Durmaz, aylar önce tahliye edilmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra müzik çalışmalarına hız veren ünlü isim, dün yeni şarkısı ‘Yangın Var’ı yayınladı. Ünlü ismin yeni şarkının ismi ve yayınlanma zamanlaması, sosyal medyada büyük tepki çekti.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANMIŞTI

Sahne performansları, DJ’lik kariyeri ve tartışmalı paylaşımlarıyla sık sık gündemde olan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Kerimcan Durmaz, cezaevi sürecinin ardından yeni şarkısı için hazırlıklara başlamıştı. Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele ettiği bir dönemde ‘Yangın Var’ adlı şarkının yayınlanması, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bazı kullanıcılar, “Zamanlama çok yanlış”, “Ülkenin durumu ortadayken bu şarkı ismi mi olur?” ve “Orman yangınları devam ederken bu duyarsızlık” gibi yorumlarda bulunurken bazı kullanıcılar da "Herkesin içinde bir yangın belli edemediği... Kerimcan da içindekini şarkıya yansıtmış, çok güzel olmuş" yorumlarında bulundular.

Durmaz tepkilerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde dünyaya geldi. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisi. İki ablası bulunuyor.

Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye giden Durmaz orada makyör olarak işe başladı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım atan sosyal medya fenomeni daha sonra İstanbul'a dönerek DJ olarak çalışmaya başladı.

İŞTE BENİM STİLİM’E JÜRİ OLDU

2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı.