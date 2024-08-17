Kerküklü kardeşlerimiz ne olacak Sayın Fidan?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin eş başkanlığında yapılan Türkiye-Irak yüksek düzeyli güvenlik mekanizması toplantısı sonunda Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi arasında mutabakat metni imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak heyetiyle yaptıkları görüşmede terörle mücadeleyi ele aldıklarını belirterek, "Irak tarafının yasaklı örgüt kararı uyarınca PKK iltisaklı üç siyasi parti hakkında kapatma kararı almasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik." dedi.

Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat'ı ziyareti sırasında mutabık kalınan 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül itibarıyla başlatma konusunda karar aldık." dedi.

Bölgenin çok sancılı bir süreçten geçtiğini ve İsrail'in neredeyse bir yıldır Gazze'deki sivilleri acımasızca hedef aldığına dikkati çeken Fidan, "Biz Irak'la Filistin meselesinde tek ses, tek yüreğiz." diye konuştu.

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Bağdat’ta bu görüşmeler başlamadan önce Kerkük Vilayet Meclisi, 5 KYB’li 3 Arap ve 1 Hristiyan üye ile 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Rebvar Taha'nın seçildiği açıklanmıştı.

Kerkük Meclisi'ndeki KDP üyeleri, 3 Arap üye ve Türkmen üyeler, oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Irak Türkmen Cephesi, söz konusu toplantının yasal olmadığını ifade ederek, iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Türkmen ve Arapların itirazlarına rağmen Rebvar Taha'ya, kendisini Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini teslim etmişti.

Valiliğe seçilen Rebvar Taha'nın, imzaladığı ilk resmî yazıda Arapça ve Kürtçenin yanı sıra yer alması gereken Türkmence kaldırıldı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Kerkük Valiliği ve Meclis Başkanlığıyla ilgili toplantının yasal olmadığını belirterek, Türkmenlerin yeni yerel idarenin dışında bırakılmasını kabul etmediklerini belirtti.

Maruf, yaptığı basın toplantısında, bu adımın anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek, Kerkük'te emrivakilerle sorunların çözülmeyeceğine vurgu yaptı. Maruf, Kerkük'te tüm tarafların yer aldığı bir yönetim beklediklerini dile getirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ortak basın toplantısı sırasında, Kerkük’teki vali atamasına hiç değinmedi...

Fidan, "Biz Irak'la Filistin meselesinde tek ses, tek yüreğiz." diye konuşurken, Kerkük’teki durumu hiç gündeme getirmedi... Tabii ki 40 bin Filistinlinin katledildiği bir zamanda bu açıklamalar yapılmalıdır ama Irak-Türkiye resmî görüşmeleri sonunda yapılan açıklamalarda bir Türkmen şehri olan Kerkük’ten ve oradaki soydaşlarımızdan tek kelimeyle dahi söz edilmemesi Türk Dışişleri’nin böyle bir gündemi olmadığını gösteriyor.

Üstelik Suriyeliler, Afganlar, Afrikalılar yetmezmiş gibi, Irak’tan de Türkiye’ye bir nüfus hareketine sebep olabilecek vize serbestisi kararı verildi. Kararın, aslında Erdoğan’ın Bağdat ziyareti sırasında alındığını da Hakan Fidan açıkladı! Buna göre 1 Eylül’den itibaren “15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi” uygulanacak!

Bağdat’ta bir otelde Kerkük’e vali seçiliyor, Kerkük Meclis üyelerinin yarısı oylamaya katılmıyor ama Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, bu seçimi meşru sayarak Kerkük’e vali ataması yapıyor... Türkiye de buna karşılık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Irak vatandaşlarının bir kısmına vize serbestiyeti tanıyor! Ne muhteşem bir dış politika değil mi? “Kerküklü kardeşlerimiz” ne olacak Sayın Fidan?

Yakup Ömeroğlu’nu kaybettik

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, 58 yaşında hayatını kaybetti. Türk Ocakları’nın düzenlediği Türk Dünyası Gençlik kurultaylarını organize ettiği süreçte tanıdığım Ömeroğlu, hayatı boyunca Türk Dünyası’nın dilde, fikirde ve işte birliği için çalıştı. Ruhu şad olsun.