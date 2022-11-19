19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kerkük'teki IŞİD saldırısında 4 Irak askeri öldü

Kerkük'teki IŞİD saldırısında 4 Irak askeri öldü

Terör örgütü IŞİD'in Irak'ın Kerkük kentinde düzenlediği silahlı saldırıda 4 Irak askeri hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:57
Takip Et

Kerkük'te IŞİD saldırısında 4 Irak askeri öldü

Kerkük'teki IŞİD saldırısında 4 Irak askeri öldü
+
Aa
-

Kerkük Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, şehrin kuzeyindeki Çimen bölgesinde Irak askerlerine yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede orduya ait gözlem noktasına DEAŞ mensupları tarafından susturucu silahlarla düzenlenen saldırıda 4 askerin öldüğü ifade edildi.

Teröristlerin saldırının hemen ardından olay yerinden uzaklaştığı kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
2
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
3
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
4
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
5
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
6
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
7
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları
﻿Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları
﻿Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları
﻿İstanbul’da metrosunda yolcular tahliye edildi
﻿İstanbul’da metrosunda yolcular tahliye edildi
﻿İstanbul’da metrosunda yolcular tahliye edildi
﻿Acemi sürücü baba ile kızını az daha öldürüyordu
﻿Acemi sürücü baba ile kızını az daha öldürüyordu
﻿Acemi sürücü baba ile kızını az daha öldürüyordu
﻿Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
﻿Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
﻿Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.