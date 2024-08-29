Kerkük'te Türk SiHA'sı düşürüldü

Irak'a ait hava savunma sistemleri Kerkük semalarında bir insansız hava aracını düşürürken Iraklı iki polis memuru kaynağı İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu konusunda inceleme yürütüldüğünü aktardı..

Reuters kaynaklarından edinilen bilgilere göre isminin açıklanmasını istemeyen Irak ordusuna ait bir albay, İHA enkazından elde edilen ilk incelemelere göre İHA'nın Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracı Aksungur olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Iraklı Polis kaynakları ise, Kerkük’te düşürülen İHA'nın bazı yerleşim yerlerinde yangın çıkmasına neden olduğunu, yangının kontrol altına alındığını, yangında can kaybı veya yaralanmaya yol açmadığını ifade ettiler.