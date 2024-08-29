Kerkük'te Türk SiHA'sı düşürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kerkük'te Türk SiHA'sı düşürüldü

Irak hava savunma sistemleri Kerkük semalarında SİHA düşürdü. SİHA'nın Türk SİHA'sı Aksungur olduğu öne sürüldü.

Irak'a ait hava savunma sistemleri Kerkük semalarında bir insansız hava aracını düşürürken Iraklı iki polis memuru kaynağı İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu konusunda inceleme yürütüldüğünü aktardı..

Reuters kaynaklarından edinilen bilgilere göre isminin açıklanmasını istemeyen Irak ordusuna ait bir albay, İHA enkazından elde edilen ilk incelemelere göre İHA'nın Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracı Aksungur olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Iraklı Polis kaynakları ise, Kerkük’te düşürülen İHA'nın bazı yerleşim yerlerinde yangın çıkmasına neden olduğunu, yangının kontrol altına alındığını, yangında can kaybı veya yaralanmaya yol açmadığını ifade ettiler.

ekran-goruntusu-2024-08-29-132854.png

ekran-goruntusu-2024-08-29-132901.png

ihajpg-5vq2tqzidew0jf5819disq.jpg

ekran-goruntusu-2024-08-29-132139.png

Son Haberler
Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Cerrahpaşalı Halit'inin son hali şakına çevirdi
Cerrahpaşalı Halit'in son haline herkes şaştı kaldı
Fatih Altaylı'dan korkunç iddialar: Galatasaray'da lağım patladı
Galatasaray'da lağım patladı
Trabzonspor'un adı değişti
Trabzonspor'un adı değişti
Saray'ın kadınları
Saray'ın kadınları
Kerkük'te Türk SiHA'sı düşürüldü
Kerkük'te Türk SiHA'sı düşürüldü