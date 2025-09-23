Kertme Köyü’nde feci kaza: Taş kamyonu şarampole uçtu!

Kaza, Sungurlu’nun Kertme köyü civarında gerçekleşti.
Alınan bilgilere göre, İhsan K. yönetimindeki taş yüklü hafriyat kamyonu, frenlerin tutmaması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.
Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Ekipler, kaza hakkında soruşturma başlattı.
