Kertme Köyü’nde feci kaza: Taş kamyonu şarampole uçtu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum’un Sungurlu ilçesinde taş yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Sungurlu’nun Kertme köyü civarında gerçekleşti.

kertme-koyunde-feci-kaza-tas-kamyonu-sarampole-uctu-yenicag-1.jpg

Alınan bilgilere göre, İhsan K. yönetimindeki taş yüklü hafriyat kamyonu, frenlerin tutmaması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

kertme-koyunde-feci-kaza-tas-kamyonu-sarampole-uctu-yenicag-2.jpg

Kazada sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

kertme-koyunde-feci-kaza-tas-kamyonu-sarampole-uctu-yenicag-3.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

kertme-koyunde-feci-kaza-tas-kamyonu-sarampole-uctu-yenicag-4.jpg

Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü.

kertme-koyunde-feci-kaza-tas-kamyonu-sarampole-uctu-yenicag-5.jpg

Ekipler, kaza hakkında soruşturma başlattı.

kertme-koyunde-feci-kaza-tas-kamyonu-sarampole-uctu-yenicag-6.jpg

