Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Gelibolu istikametine giden E.A. yönetimindeki 34 EA 5744 plakalı otomobil, aynı yönde giden İ.K. yönetimindeki 39 AZ 360 plakalı tıra bağlı 39 ABP 787 plakalı dorseye arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü E.A. ile otomobilde bulunan Ş.G. ile İ.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.A., Ş.G. ve İ.A. ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.