Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyünde bir depoda çıkan yangında, bin adet saman balyası kül olurken tarım aletleri de zarar gördü.



ALEVLER KISA SÜRE İÇİNDE BÜYÜDÜ

Alınan bilgiye göre, Gökçetepe köyünde saman balyası ve bazı tarım aletlerinin bulunduğu bir depoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saman balyalarına sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, bin adet saman balyası ile tarım aletlerinin zarar gördüğü öğrenildi.