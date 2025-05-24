Keşan’da ters yönde giden ehliyetsiz sürücü polisle burun buruna geldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Keşan’da ters yönde giden ehliyetsiz sürücü polisle burun buruna geldi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, ters istikamette seyrederken polis ile karşılaşan ehliyetsiz sürücüye, çeşitli maddelerden toplamda 60 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde ters yönden Alparslan Türkeş Meydanı’na çıkmak isteyen hafif ticari araç, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ile burun buruna geldi. Geri manevra yapmaya çalışan aracı durduran polis, sürücü Ş.T. ve araç üzerinde kontrol yaptı.

Yapılan kontrollerde, ehliyetsiz olduğu belirlenen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücüye, bir de ters yöne girmekten 37 bin 211 TL, araç sahibine de muayenesiz 2. defa trafiğe çıkmaktan 23 bin 189 TL olmak üzere toplamda 60 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

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