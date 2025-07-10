Keşanlı çıplak kadın caddede terör estirdi! Hem cinsini öldüresiye dövdü! Çığlık sesleri ortalığı inletti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşanan akılalmaz bir olay, görenleri hayrete düşürdü. Çıplak bir kadının hemcinsine saldırdığı görüntüler dikkat çekti.

Akılalmaz olay, Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana geldi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kadının oldukça agresif bir tavır sergileyerek çevredekilere bağırdığı ve fiziksel saldırıda bulunduğu görüldü.

Çıplak kadının bir başka kadının üstüne oturup saldırdığı anlarda iki adam olaya müdale ettiği görüldü.

Çıplak bir şüphelinin, yoldan geçen başka bir kadına saldırdığı ve olay öncesinde arabaların önüne atladığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay, kısa sürede bölgede büyük yankı uyandırdı.

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