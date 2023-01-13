-Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner,

Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını bir değil iki kez, 14 bin farkla değil 806 bin oyla öyle bir kazandı ki;

-Recep Tayyip Erdoğan yerle yeksan oldu,

-Erdoğan ailesinin vakıflarına yapılan ayni ve nakdi yardımlar kesildi,

-AKP'lilerin tüm rantlarının kapıları kapatıldı.

Bu suçları (!) işleyen İmamoğlu hedefe alındı.

İçişleri Bakanı'nın "ahmak" suçlamasına "ahmak" karşılığı verdi.

Siyaseten atanan yargıç siyasi karar verdi;

-"2 yıl, 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak…"

Erdoğan bu kararı duyunca sevinçten havalara fırlamış, Süleyman Soylu ile belki de "çak" yapmış ve belki de "Evet ama yetmez, devam" demişler ki;

Emri alan AKP'li müfettiş 2. adımı attı:

-Fatih tablosu soruşturması açıldı.

3. adımla Beylikdüzü Belediyesi'nde hukuken kapanan dosyayı siyaseten yine açtı:

-"İhaleye fesat karıştırma…"

İmamoğlu dedi ki;

-"Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim.

Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay'a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi. İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil.

Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta."

Değerli okurlarım,

2 milletvekilinin CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM karma komisyonu toplandı.

Türkkan, Bingöl'de esnafı gezen Meral Akşener'e hakaretler yağdıran bir kişiye hiç yakışmayan bir şekilde küfrederken yandaş TV'nin kameramanı çekiyor.

"Şehit yakınına küfretti" denince kumpas olduğu anlaşılıyor.

Türkkan, İYİ Parti grup başkanvekilliğinden istifa edip özür diliyor.

Vatandaşa da küfredilmemeli ama Türkkan nasıl bilebilir ki şehit yakını olduğunu?

Ali Mahir Başarır ise Yalova'da seçilmiş belediye başkanı Vefa Salman'ın göreve iadesi için açılan davayı izliyor.

3 bilirkişi raporuna rağmen Salman için göreve iade kararı almayan AKP'li akrabası olan hâkime "siyasi karar" diye itiraz edince hâkim, "Defol, çık dışarı" diyor.

Başarır da üç kez "yazıklar olsun" diyor.

"Hâkime hakaret" nedeniyle Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Milletvekiline, "Defol" diyen hâkim ise görevini sürdürüyor.

Bu iki milletvekilinin dokunulmazlıkları için oy kullanacaklardan birisi, polis memuruna, "şerefsiz" diyen AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz.

AKP'liye onun hakkında fezleke tabii ki yok…

Bilmenizi isterim ki;

-4 bakan hakkındaki 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk dosyalarını Erdoğan yargıya göndermiyor,

-Aile şirketinden Ticaret Bakanlığı'na fahiş fiyatla dezenfektan satın alan bakanı Ruhsar Pekcan'ı Erdoğan yargıya göndermiyor,

-Kemal Kılıçdaroğlu'na defalarca "Şerefsiz" diye hakaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yargıya gönderilmiyor,

-Gezi Parkı'na katılan kadınlara, "Sürtük" diyen Erdoğan yargıya gönderilmiyor,

-Hakkını arayan öğretmenlere, "Çapulcu" diyen Erdoğan yargıya gönderilmiyor,

-Soma'da şehit madencinin kardeşine "tokat atan" Erdoğan yargıya gönderilmiyor,

-Kozmik Oda'nın açılıp devlet sırları için "FETÖ'cülere verilsin" talimatı veren Erdoğan yargıya gönderilmiyor,

-"Bu davaların savcısıyım" diyerek şerefli Türk subaylarına, "Ergenekon, Balyoz, Askerî Casusluk" davaları açtıran ve 26. Genelkurmay Başkanı'nı 26 ay tutuklatan Erdoğan yargıya gönderilmiyor,

-Türkiye'yi 15 Temmuz'a mahkûm eden Erdoğan yargıya gönderilmiyor,

-Çözüm süreci diye bir skandala imza atan Erdoğan yargıya gönderilmiyor,

-Bebek katili Öcalan'ın mektubunu yayınlatan ve terörist Osman Öcalan'ı TRT'ye konuk ettiren Erdoğan'ı yargıya gönderilmiyor.

Bilmelerini isterim ki;

-Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner,

-Hiçbir suçlu adaletten kaçamaz…