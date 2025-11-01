İyi bir insan, dünyadaki ömrünü doğrulukla tamamlamıştı. Hesabını verdi ve cennet kapıları açıldı. Görevli melek gülümseyerek seslendi: - Artık burada hiçbir sır yok. Dünyada merak ettiğin her şeyin cevabını öğrenebilirsin.

Yeni gelen cennet ehli düşündü ve heyecanla sordu:

- İnsanlık tarihinin en büyük askeri komutanı kimdi? Benim geçmişimde mi yaşadı? Geleceğimde mi yaşayacak? Veya benim çağdaşım mıydı? Büyük İskender mi, Sezar mı, Cengiz Han mı, Fatih Sultan Mehmet mi, Napolyon mu, Mustafa Kemal Atatürk mü? Kimdi?

En merak ettiği konu buydu!

Melek tebessüm etti:

- Senden önce yaşadı. Gel, tanıştırayım.

Birlikte göklerin ötesine uçtular. Cennet bahçelerinin içinden geçip bir tepenin yamacında duran sade giyimli bir adamın yanına vardılar.

- İşte, dedi melek. Aradığın kişi bu.

Gördüğü kişiyi resimlerden, fotoğraflardan, heykellerden hatırlamaya çalıştı. Hatırlayamadı.

Adama gülümseyerek selam verdi:

- Merhaba, ben Hasan. Sizin isminiz?

- Hüseyin

- Hangi Hüseyin? Nerede yaşadınız?

- İstanbul’da. Beyazıt Gedik Paşa’da sayacıydım, ayakkabı ustası.

Yeni gelen şaşırdı:

- Ama nasıl olur? Siz bana tarihin en büyük komutanını tanıştıracaktınız!

Melek sessizce cevap verdi;

-Doğru. Hüseyin dünyada hiç savaşmadı ama içinde bir stratejik deha, bir liderlik, bir adalet duygusu vardı ki; eğer zaman ve sistem izin verseydi ve onu keşfeden biri olabilseydi, tarih onu en büyük komutan olarak yazacaktı. O, keşfedilmemiş insanlık tarihinin en büyük kahramanı, en büyük komutanıdır…

Yeni gelen sustu. Çünkü o an anladı ki, dünyada nice Hüseyinler yaşar; kimse bilmez, kimse görmez, kimse fark edemez…

***

Bu hikâye bir masal değildir; yaşadığımız çağın en acı gerçeğidir.

Liyakat ve ehliyet kaybolduğunda, en büyük komutanlar ayakkabı ustası olur; en parlak zekâlar karanlıkta kalır. Ayaklar baş, başlar ayak olur…

Liyakat, bir görevi “hak edenin” o göreve getirilmesidir.

Ehliyet ise, “o görevi layıkıyla yapabilme” yeteneğidir.

Milletleri yücelten de, çökerten de bu iki kavramın yerini kime bıraktığıdır.

Ehliyet yerine sadakat, liyakat yerine torpil geçince; akıl susar, adalet körleşir.

Bugün çevremizde nice Hüseyinler var…

Bir laboratuvarda sessizce çalışan bilim insanı, küçük bir okulda mucizeler yaratan öğretmen, adını kimsenin bilmediği bir sanatçı...

Ama hepsi sistemin kenarında, görünmezliğe mahkûm.

Çünkü liyakat terazisi bozulmuş bir dünyada, değer ölçüsü makamla değil, vicdanla ölçülür.

En büyük komutan bazen kılıç taşıyan değil, vicdan taşıyandır.

Cennette belki O’nunla tanışacağız.

Bir ülkenin kurtuluş reçetesi, liyakatli insanları zamanında fark edebilme cesaretidir.

Muhsin Yazıcıoğlu ve keşfedilmemiş bütün kahramanlara….