Kesici aletlerle ambulansa saldırdılar

Olay, akşam saatlerinde Keçiören’in Aktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ellerinde kesici alet olan ve uyuşturucu etkisi altında oldukları iddia edilen şüpheliler, sokakta hakaret edip, çevreye tehditler yöneltmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay bölgesine polis ekipleri yönlendirildi. Çevredekiler tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, şüphelilerin polisin silah çekip uyarmasına rağmen kesici aletleri bırakmadığı ve yoldan geçen bir ambulansa saldırmaya kalkıştığı görüldü.

Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldığı bildirildi.