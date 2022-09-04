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Parmağı kesilecekken larva tedavisiyle kurtarıldı

Diyarbakır'da buerger hastalığı nedeniyle sağ ayağının başparmağının kesilmesine karar verilen hasta, uygulanan larva tedavisiyle yeniden sağlığına kavuştu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 07:40
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 08:00
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Kesilecek parmak larva tedavisiyle kurtarıldı

Parmağı kesilecekken larva tedavisiyle kurtarıldı
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Mehmet Dengi'nin aşırı sigara tüketimine bağlı olarak yaklaşık iki yıl önce sağ ayağının başparmağında yara oluştu. Zamanla ilerleyen yara ve bacağına kadar ilerleyen ağrı şikayeti ile hastaneye başvuran Dengi bir süre tedavi gördü.

Ancak durumunda iyileşme olmayan Dengi, parmağındaki yaranın ilerlemesi nedeniyle yürüme güçlüğü yaşadı. Bunun üzerine parmağının kesilmesine karar verilen hasta, son olarak Dicle Üniversitesi (DÜ) Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezine başvurdu. Tetkiklerde Dengi'ye "buerger hastalığı" teşhisi konuldu.

Merkezde 3 ay Lucilia sericata sineğinin larvalarıyla uygulanan Maggot Debridman Tedavisi (MDT) ile Dengi'nin parmağı kesilmekten son anda kurtuldu.

Sağlam cilt korunarak yaradaki ölü doku ve hücrelerin temizlenmesi işlemi olan bu tedavi ile Dengi yeniden yürümeye başladı.

Dengi, AA muhabirine, doktorların rahatsızlığının sigara tüketiminden kaynaklandığını belirttiğini aktardı.

Parmağında çıkan yara ve yürümede sıkıntı çektiği için doktora gittiğini ifade eden Dengi, "Yaram gittikçe çoğalıyordu. Yürüyemiyordum, ağrı vardı. Son olarak parmağımdaki yarada kurtlar çıktı. Doktorlar parmağımın kesileceğini söyledi. Korkuyordum." dedi.

Dengi, parmağının kesilmesiyle de bu hastalıktan kurtulamayacağını, hastalığın bacağına kadar yayılabileceğini öğrendiğini dile getirerek şunları anlattı:

"32 yıl sigara içtim. Yürümede güçlük çekiyordum. Larva tedavisiyle yaralarım kapandı, parmağım kurtlardan temizlendi. Şu anda yürüyebiliyorum. Ağrılarım geçti."

"ERKEN MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ"

DÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Yılmaz, hastanın şikayetlerinin damar dolaşım bozukluğu olan buerger hastalığından kaynaklandığını belirtti. Yılmaz, hastada iyileşmeyen bir yara ve akıntı, bacağında da ağrı şikayeti olduğunu aktararak "Bize geldiğinde çok kötü durumdaydı. Ölü dokular oluşmuştu. Kurt gelişme hadisesi yaşanmıştı. Yarasında çok ciddi doku kaybı gelişmişti ve hızla ilerlemekteydi. Ağrı şikayeti çok büyük bir sorun teşkil ediyordu. Bu, yıllardır kullanmakta olduğu sigaranın etkili olduğu damar dolaşım bozukluğundan kaynaklı bir hastalık." Diye konuştu.

Üç ay uyguladıkları MDT ile Dengi'nin durumunda iyileşme sağlandığını belirten Yılmaz, damar dolaşım bozukluğunun tedavi ve erken tanı gerektiren bir hastalık olduğunun altını çizdi ve şöyle konuştu:

" Aksi takdirde yara hızlı bir şekilde ilerliyor. Müdahale edilmez ya da tedavi edilmezse durum tedaviye cevap veremeyecek hale geliyor. İlgili alanın kesilmesinin devamında yaranın büyümesiyle uzuvların da çok geniş bir alanda kesilmesi mecburiyetini doğuruyor. Bu tedavi, iyileşmeyen ölü doku içeren cilt ve yumuşak doku yaralarında, bası, uzun süreli yatağa bağlı kalmadan dolayı gelişen ülser tipi yaralarda, damar dolaşım bozukluğuna bağlı yaralarda, nöropatik ayak yaraları ve iyileşmeyen travmatik veya ameliyat sonrası yaralarda uygulanıyor."

MDT NEDİR?

Maggot Debridman Tedavisi (MDT), yara civarında bulunabilen sağlam cilt dokusu korunarak bu yaradaki ölü doku ve hücrelerin temizlenmesi işlemi olarak biliniyor. Bu tedavi, zor ve iyileşmeyen siyah renkli dokusu bulunan yani ölü hücreleri olan, özellikle antibiyotiklerle geçmeyen iltihaplı yaralarda yara içindeki ölü dokuyu temizlemek amacıyla canlı ve sağlıklı larvaların (sinek larvaları) bir insan veya hayvanın iyileşmeyen deri ve yumuşak doku yaralarına bırakılması ve bu yarada takip edilmesini içeren bir biyoterapi türü.

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