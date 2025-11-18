Limon seçerken kabuğunun parlak ve pürüzsüz olmasına dikkat edilmelidir. Aşırı yumuşamış, lekeli veya buruşmuş limonlar tazeliğini yitirmiş olabilir. Ayrıca limonun ağırlığı da içeriğindeki su miktarını gösterir. Ağır limonlar daha sulu ve taze olma eğilimindedir.

KESİLMİŞ LİMON NASIL SAKLANMALI?

Limonu bütün olarak kestikten sonra doğru şekilde muhafaza edilmezse besin değerini hızla kaybeder. Kesilmiş limon.

Hava almayan cam kapta saklanmalı. Buzdolabında muhafaza edilmeli. Üzeri streç filmle kapatılmalı. En fazla 2 gün içinde tüketilmeli

LİMONUN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Limonun faydaları yalnızca bağışıklık sistemiyle sınırlı değildir. İşte az bilinen etkileri:

Cilt sağlığını destekler: Antioksidanlar sayesinde ciltteki lekeleri azaltabilir

Sindirimi kolaylaştırır: Mide asidini dengeleyerek hazmı kolaylaştırır. Kilo kontrolüne destek olur: Metabolizmayı hızlandırabilir. Ağız kokusunu giderir

LİMONUN OLASI ZARARLARI

Her ne kadar faydalı olsa da limonun aşırı tüketimi bazı sorunlara yol açabilir.

Diş minesine zarar verebilir: Asidik yapısı nedeniyle dişlerde aşınma yapabilir. Mide ekşimesi ve reflüye neden olabilir. Ciltte hassasiyete yol açabilir: Güneşle temas ettiğinde ciltte lekelenme yapabilir. Bu nedenle limon tüketiminde ölçülü olmak önemlidir.

GÜNDE NE KADAR LİMON TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, günlük C vitamini ihtiyacının büyük kısmının bir adet limonla karşılanabileceğini belirtiyor. Ancak ideal tüketim.

Günde 1 adet limonun suyu. Sabah aç karnına değil, yemeklerle birlikte. Hassas mideye sahip kişiler için daha az miktarda. Aşırıya kaçmadan, dengeli tüketim sağlık açısından en doğru yaklaşımdır.

Limon, doğanın sunduğu en güçlü antioksidan kaynaklarından biridir. Ancak faydalarını tam anlamıyla görebilmek için doğru seçim, saklama ve tüketim yöntemlerine dikkat etmek gerekir. Unutmayın, her doğal ürün gibi limon da bilinçli kullanıldığında şifa kaynağıdır.