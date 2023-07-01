Kesim götürülürken kaçan kurbanlık koyunlar 2 gün sonra bulundu

Elazığ’da kesime götürülürken kaçan 2 kurbanlık koyun 2 gün sonra bulundu. Jandarma, bulunan koyunları sahibine teslim etti.

Kesim götürülürken kaçan kurbanlık koyunlar 2 gün sonra bulundu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde Kurban Bayramı’nın ikinci günü kesime götürülürken kaçan 2 koyun, bu sabah saatlerinde 18 kilometre mesafedeki Kuruca Dağı eteklerinde, jandarma tarafından sağ olarak bulunarak sahibine teslim edildi.

Karakoçan ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi’nde perşembe günü 2 kurbanlık koyun alarak otomobillerine yükleyen Emine Doğan, kesim için yola çıktı. Kesim yerine gelindiğinde araçtan indirilen 2 koyun kaçtı. Bir süre hayvanların peşinden koşan Emine Doğan ve yakınları koyunları yakalayamadı. 2 koyun bir süre sonra gözden kaybolurken, Emine Doğan durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı aramada koyunlar bu sabah saatlerinde 18 kilometre mesafede Kulundere köyü sınırları içerisindeki Kuruca Dağı eteklerinde sağ olarak bulundu. Koyunlar sahipleri Emine Doğan’a teslim edildi. Doğan, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür edip, koyunları tekrar kaçmasın diye ayaklarını bağlayarak, yine kesime götürdü.

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