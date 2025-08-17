Kesime götürülürken kaçan boğa trafiği karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kesime götürülürken kaçan boğa trafiği karıştırdı

Amasya'da kesime götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa karayolunda trafiğe çıktı, yanlarından geçtiği araçların sürücülerini şaşırttı.

Amasya'da kesime götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa karayolunda trafiğe çıktı, yanlarından geçtiği araçların sürücülerini şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Boğazköy mevkiinde kesim için mezbahaya götürülen boğa, sahibinin elinden kaçıp uzaklaştı. Karayolunda Suluova yönüne doğru trafikte ilerleyen boğa, ters yönde karşıdan gelen araçların yanından geçerek sürücüleri şaşırttı. Bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kimseye zarar vermeden iğneyle vurulan boğanın bir bahçede yakalandığı öğrenildi.

Kesime götürülürken kaçan boğa trafiği karıştırdı

Son Haberler
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu
Mücahit Birinci hakkında flaş karar! Özgür Özel ifşa etmişti
Mücahit Birinci hakkında flaş karar! Özgür Özel ifşa etmişti
Şentürk, Yargıtay Başsavcılığı görevinde 1 yılı geride bıraktı
Şentürk, Yargıtay Başsavcılığı görevinde 1 yılı geride bıraktı