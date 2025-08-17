Kesime götürülürken kaçan boğa trafiği karıştırdı

Amasya'da kesime götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa karayolunda trafiğe çıktı, yanlarından geçtiği araçların sürücülerini şaşırttı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Boğazköy mevkiinde kesim için mezbahaya götürülen boğa, sahibinin elinden kaçıp uzaklaştı. Karayolunda Suluova yönüne doğru trafikte ilerleyen boğa, ters yönde karşıdan gelen araçların yanından geçerek sürücüleri şaşırttı. Bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kimseye zarar vermeden iğneyle vurulan boğanın bir bahçede yakalandığı öğrenildi.