Kesinleşmiş 11 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.