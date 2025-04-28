Kesinleşmiş 11 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kesinleşmiş 11 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Ünlü yazardan gündemi sarsacak kulis… Operasyonların sıradaki hedefini açıkladı
Ünlü yazardan gündemi sarsacak kulis… Operasyonların sıradaki hedefini açıkladı
Kesinleşmiş 11 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
Kesinleşmiş 11 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 314'e yükseldi (28 Nisan 2025)
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 314'e yükseldi
Süper Lig’de şampiyonun kaç puan alacağını açıkladılar
Süper Lig’de şampiyonun kaç puan alacağını açıkladılar
Deprem korkusu bilimle nasıl yenilir? İşin uzmanları anlatıyor
Deprem korkusu bilimle nasıl yenilir? İşin uzmanları anlatıyor