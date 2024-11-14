Kesinleşmiş 15 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kesinleşmiş 15 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kesinleşmiş 15 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı

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