Kesinleşmiş 7 yıl hapis cezasıyla 4 yıldır aranıyordu! Firari zanlı yakalandı

Kaynak: İHA
Bingöl'de 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma" suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan 1 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahsın adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

