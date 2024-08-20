Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 83 zanlı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 83 zanlı yakalandı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 83 zanlı yakalanırken 13 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik son bir ay içerisinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda 0-15 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 83 zanlı yakalanırken, zanlılar İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TABANCA VE TÜFEK TAŞIYAN ŞAHISLAR DA YAKALANDI

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 12 şahıs yakalandı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Yapılan üst ve ikamet aramasında, 11 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca 114 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet kartuş ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

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