Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi

Adıyaman'da hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman'da hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.K. isimli şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra sevk edildiği adliye çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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