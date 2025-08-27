Kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı!

Kaynak: İHA
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı!

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerimizce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

Emekli vatandaşı 5 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı!Emekli vatandaşı 5 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı!

FETÖ/PDY üyesi eski Emniyet Müdürü sahte kimlikle yakalandı!FETÖ/PDY üyesi eski Emniyet Müdürü sahte kimlikle yakalandı!

10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı!10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı!

Bakan Yerlikaya'dan bir operasyon açıklaması daha: 4 şüpheli yakalandıBakan Yerlikaya'dan bir operasyon açıklaması daha: 4 şüpheli yakalandı

Baba ile oğlu öldürüldü, şüpheli mısır tarlasında yakalandı!Baba ile oğlu öldürüldü, şüpheli mısır tarlasında yakalandı!

Son Haberler
A Milli Takım'ın rakibi Gürcistan kadrosunu açıkladı
A Milli Takım'ın rakibi Gürcistan kadrosunu açıkladı
Fatih Altaylı, siyasi gerilimi bitirecek “formülü” açıkladı! Silivri’den dikkat çeken çıkış
Fatih Altaylı, siyasi gerilimi bitirecek “formülü” açıkladı! Silivri’den dikkat çeken çıkış
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri yarın belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri yarın belli oluyor
İmamoğlu'nun avukatı hakkında flaş karar!
İmamoğlu'nun avukatı hakkında flaş karar!
İnsan yüzlü örümcek paniği! Renk değiştiriyor
İnsan yüzlü örümcek paniği! Renk değiştiriyor