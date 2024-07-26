Kesinleşmiş hapis hükümlü 2 kişi Kayseri'de yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Kesinleşmiş hapis hükümlü 2 kişi Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de, "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından hüküm giymiş iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

Kayseri'de yapılan bir operasyonda, "hırsızlık" suçundan 10,5 yıl hapis cezası almış olan O.F. ve "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ile "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından toplam 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan İ.E. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda yakalama olayı başarıyla gerçekleşti. İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Gözaltına alınan bu iki kişi, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler
Otomotiv devi fiyatları 700 bin lira birden düşürdü
Altın sektöründe bir devir kapanıyor. 81 ilde yasaklanacak
Son Haberler
Gazze'de İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti Dünya
Gazze'de İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti
Etimesgut'ta kapkaç: şüpheli 217 kamera görüntüsüyle yakalandı Gündem
Etimesgut'ta kapkaç: şüpheli 217 kamera görüntüsüyle yakalandı
Beyazıt’ta raylara düşen adam tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti Gündem
Beyazıt’ta raylara düşen adam tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti
Savrulan otomobilin camından fırlayan 13 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı Yerel Haberler
Savrulan otomobilin camından fırlayan 13 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı
Manisa’da 1 kişinin öldüğü çocukların havuz kavgasında 2 tutuklama Yerel Haberler
Manisa’da 1 kişinin öldüğü çocukların havuz kavgasında 2 tutuklama
Zico Paris'te çantasını kaptırdı Spor
Zico Paris'te çantasını kaptırdı
Köyceğiz’de bal paketleme tesisinde büyük yangın Gündem
Köyceğiz’de bal paketleme tesisinde büyük yangın