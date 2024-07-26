Kesinleşmiş hapis hükümlü 2 kişi Kayseri'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

Kayseri'de yapılan bir operasyonda, "hırsızlık" suçundan 10,5 yıl hapis cezası almış olan O.F. ve "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ile "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından toplam 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan İ.E. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda yakalama olayı başarıyla gerçekleşti. İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Gözaltına alınan bu iki kişi, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.