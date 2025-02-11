Keskin Belediyesinde zimmet soruşturması derinleşiyor: 6 yeni gözaltı daha!

Kırıkkale /Savaş Atıcı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen zimmet suçu ile ilgili olarak Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma genişliyor. Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen operasyonda, şu ana kadar 8 şüpheli tutuklandı.

11 Şubat 2025 Salı günü, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen son operasyonla birlikte 6 yeni şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve soruşturmanın derinleştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede azim ve kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğini belirterek, kamuoyuna duyuruda bulundu.