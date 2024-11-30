KESK'ten Ankara'da 'Geçinemiyoruz' mitingi

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) "Geçinemiyoruz" mitingi için emekçiler, Atatürk Kültür Merkezi'nden yürüyüşü yaptı.

KESK bugün Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda “Geçinemiyoruz” mitingi düzenleyecek. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanmaya başlayan sendikalar birçok polis noktasındaki güvenlik kontrollerinin ardından yürüyüşe başladı. Emeçiler, saat 13.00'de Anadolu Meydanı'nda bir araya gelecek.

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Anadolu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen sendika üyeleri, taleplerini taşıdıkları pankartlarla duyurmaya devam ediyor. "Yoksulluk sınır üzerinde maaş", "Vergide adalet", "Ulaşım, barınma, beslenme desteği", "Ücretsiz bir öğün yemek", "Yan ödemeleri emekliliğe yansıt" ve "İktidarların çıkarları için değil! Kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve tüm hak sahipleri için sosyal hizmet" pankartlarını taşıyan KESK üyeleri ,Türkiye'nin dört bir yanından "Geçinemiyoruz" demek için Ankara'ya geldi.

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KESK'in ''Geçinemiyoruz, Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz” sloganıyla gerçekleştireceği mitinge, KESK Şubeler Platformu’nu oluşturan 11 sendika geniş katılım göstermeye hazırlanıyor. DİSK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliğinin de destek vereceği mitinge, siyasi partilerden temsilcilerin de katılması bekleniyor.

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KESK'ten Ankara'da 'Geçinemiyoruz' mitingi
KESK'ten Ankara'da 'Geçinemiyoruz' mitingi