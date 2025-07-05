KESK'ten CHP'li belediyelere yeni operasyona sert tepki

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından yapılan açıklamada, CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyona ilişkin "Bu, sadece üç belediye başkanına değil, onlara oy veren milyonlarca yurttaşa yapılmış bir saldırıdır. Bu, halkın özgür iradesini tanımayan, demokrasiyle sorunu olan bir zihniyetin halk iradesine darbe girişimidir. İktidar, seçimle kazanamadığı belediyeleri yargı sopasıyla susturmaya, halkın sesini kesmeye, muhalefeti nefessiz bırakmaya çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

KESK, resmi sosyal medya hesabından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin’in gözaltına alınmasıyla ilgili darbe imalı bir paylaşım da bulundu. KESK, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu, sadece üç belediye başkanına değil, onlara oy veren milyonlarca yurttaşa yapılmış bir saldırıdır. Bu, halkın özgür iradesini tanımayan, demokrasiyle sorunu olan bir zihniyetin halk iradesine darbe girişimidir. İktidar, seçimle kazanamadığı belediyeleri yargı sopasıyla susturmaya, halkın sesini kesmeye, muhalefeti nefessiz bırakmaya çalışıyor. Bu bir hukuk meselesi değil; bu doğrudan siyasi amaçla yapılmış bir operasyondur. Halk iradesini gaspedenlere,sandığı hiçe sayanlara,baskılarla, korku politikalarıyla bu ülkenin geleceğini gaspetmeye çalışanlara, karşı susmayacağız, halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz