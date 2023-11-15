MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar Doğu Ekpresi konseptiyle yöresel yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında kesme çorbası tarifi araştırılıyor. Peki, kesme çorbası nasıl yapılır? Kesme çorbası tarifi için malzemeler neler?

İşte kesme çorbası tarifi…

KESME ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

Hamuru için:

- 1 yumurta

- 1 fincan su

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- Aldığı kadar un

- Tuz

Çorbası için

- 1 adet orta boy soğan

- 1 çay bardağı kahverengi mercimek

- 1 yemek kaşığı salça

- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

KESME ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Soğanları ufak ufak doğradıktan sonra tencerede sıvı yağ ile biraz kavuruyoruz. Sonra salçamızı ve mercimeğimizi ekliyoruz. Üstüne 1,5 litre kadar sıcak su ekleyip ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıp kısık ateşte 1 saat kadar pişiriyoruz.

Daha sonra hamurunu hazırlıyoruz. Mantı hamuru gibi sert bir hamur olacak. Hamuru 10 dakika dinlendirdikten sonra oklava ile çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. 2 parmak kalınlığında önce şeritler halinde kesiyoruz. Sonra da o şeritleri üst üste koyup kesiyoruz. Aralarına yapışmaması için un serpiyoruz.

Çorbamızın mercimeği piştiyse içine kesmelerimizi koyup yapışmaması için arada karıştırıyoruz. 5 dakika daha piştikten sonra ocaktan alıyoruz.